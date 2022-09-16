Путин заявил о продолжении наступления в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации не подлежит корректировке и наступательная операция в Донбассе продолжается, сообщает ТАСС.

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По его словам, российская армия последовательно занимает новые территории, несмотря на украинские попытки контрнаступления.

«Киевские власти же объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в ходе специальной военной операции фиксируются попытки проведения терактов, на что Россия, «до поры до времени», сдержанно отвечает, а недавние удары Вооружённых сил РФ можно считать предупреждением.

Ранее Путин заявил, что российская сторона сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеУкраинаДонбассСпецоперацияВладимир Путин
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