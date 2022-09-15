«Капитуляция или реванш?»: Германия просит Россию закончить спецоперацию

Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным, который продлился 1,5 часа. В нем Шольц призвал российского президента как можно скорее найти дипломатическое решение, «основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава правительства ФРГ предупредил, что любые дальнейшие шаги Москвы не останутся без ответа.

Кроме того, Шольц попросил Путина обращаться с военнопленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста (МККК).

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре заострил внимание федерального канцлера на «вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права» и «непрекращающихся обстрелах городов Донбасса». Также в ответ на вопрос канцлера по поводу доступа МККК к военнопленным Путин отметил, что российская сторона это делает, в отличие от Киева.