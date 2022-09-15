«Капитуляция или реванш?»: Германия просит Россию закончить спецоперацию
Власти ФРГ предлагают России дипломатическое урегулирование на Украине и полный вывод войск, однако Путин непреклонен.
Президент России Владимир Путин не изменил свою позицию относительно спецоперации на Украине, но несмотря на это, продолжать диалог важно. Об этом заявил 14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.
Так он прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным, который продлился 1,5 часа. В нем Шольц призвал российского президента как можно скорее найти дипломатическое решение, «основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава правительства ФРГ предупредил, что любые дальнейшие шаги Москвы не останутся без ответа.
Кроме того, Шольц попросил Путина обращаться с военнопленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста (МККК).
В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре заострил внимание федерального канцлера на «вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права» и «непрекращающихся обстрелах городов Донбасса». Также в ответ на вопрос канцлера по поводу доступа МККК к военнопленным Путин отметил, что российская сторона это делает, в отличие от Киева.
При этом президент России обратил внимание Шольца на то, что лишь незначительная часть украинского зерна идет в наиболее нуждающиеся страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что «Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов», а перебои в работе газопровода «Северный поток» связал с антироссийскими санкциями, которые мешают проводить его техническое обслуживание. Он назвал попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы «весьма циничными» с учетом перекрытия европейскими властями поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказа ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».
После телефонного разговора Шольц на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили конференции отметил, что Путин пока не осознает, что решение начать спецоперацию якобы «было ошибкой».
«Но тем не менее важно говорить друг с другом и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска, об этом нужно говорить. И я так и сделал», — сказал канцлер Германии. Пресс-конференцию, которая проходила 14 сентября, транслировали грузинские телеканалы.
Так, власти Германии активизировались в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В стране по-прежнему не придумали альтернативу российскому газу и не знают, чем будут топить зимой. При этом некоторые эксперты считают, что в качестве посредника между Россией и Украиной Шольца выбрал весь коллективный Запад. Политолог Марат Баширов выразил мнение, что таким образом предпринимается попытка взятия реванша за проигрыш во Второй Мировой войне.
«Картинка стала проясняться. Именно канцлер Германии Шольц позвонил Президенту Путину с предложением о прекращении СВО. Не Байден и не Макрон, а Шольц. Все его предложения - это фактически все о капитуляции. Почему выбрали Шольца, а это явно коллективное решение Запада, тоже ясно. Попытка информационного реванша за проигрыш во Второй Мировой войне», - написал политолог в своем Telegram-канале.
Между тем из-за проблем с газом в Германии и растущей инфляции граждане страны продолжают активно критиковать правительство и санкционную политику Евросоюза. После того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились на нее с критикой.
«Девяносто восемь процентов населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», - высказал мнение ElkePohn.
При этом многие жители Германии считают, что с России уже сейчас необходимо снимать санкции для восстановления нормальной жизни в ФРГ.
«Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», - сказал Fritz-hw2SWMB7R.
Тем временем оппозиция ФРГ прогнозирует не только холодную зиму без российского газа, но и полное отключение электроэнергии. Как заявлял лидер партии «Христианский-демократический союз Германии» Фридрих Мерц в интервью газете Bild am Sonntag, это может произойти из-за отказа от атомной энергетики в условиях энергокризиса.
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