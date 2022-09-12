«Жесткая позиция»: В Госдуме требуют пересмотреть отношения с Германией
В отношениях с Берлином нужно уходить от той экономической политики, которая была принята, когда Германия считалась стратегическим партнером, сказал НСН парламентарий Алексей Чепа.
На протяжении длительного времени Германия была одним из экономических партнеров России, но времена изменились и теперь Москва должна выдерживать жесткую позицию, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин уже пересек красную линию. В частности, речь идет о поставках киевскому режиму оружия и военной техники. Дипломат заявил, что накачка Украины оружием, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв». Чепа считает, что России нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с Германией.
«На протяжении длительного времени Германия была одним из экономических партнеров России. Мы их компаниям давали различные преференции, потому что они были стратегическими партнерами. Сегодня ситуация изменилась. Мы можем не следовать той экономической политике, которая была раньше установлена с Германией. В своих отношениях будем выдерживать жесткую позицию. Кроме газа мы поставляли много другого необходимого их предприятиям», - сказал Чепа.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что у Германии уже начались проблемы с вооружением.
«Германия сама уже испытывает некий голод в определенных видах оружия, которое они поставляли на Украину. Расчет на то, что США будет поставлять Германии оружие в сегодняшней экономической ситуации… тут надо все хорошо считать», - отметил Чепа.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН отметил, что Россия ответит на немецкий вызов.
«Мы работаем в наших национальных интересах и будем их защищать. У нас нет цели сделать им плохо, наша цель – чтобы они не сделали плохо нам. В этих условиях действует известный закон: сила действия равна силе противодействия, а в нашем случае последнее даже посерьезнее будет. Мы отвечаем на вызовы. Просто пример, разве мы не хотим запускать «Северный поток-2»? Президент же сказал, что хоть завтра нажмем кнопку и газ пойдет. Это они не хотят брать его. Все их проблемы от русофобии», - сказал Климов.
Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в эфире НСН заявил, что нужно запускать процессы тайной дипломатии для урегулирования ситуации на Украине.
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