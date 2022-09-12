«Жесткая позиция»: В Госдуме требуют пересмотреть отношения с Германией

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин уже пересек красную линию. В частности, речь идет о поставках киевскому режиму оружия и военной техники. Дипломат заявил, что накачка Украины оружием, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв». Чепа считает, что России нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с Германией.

«На протяжении длительного времени Германия была одним из экономических партнеров России. Мы их компаниям давали различные преференции, потому что они были стратегическими партнерами. Сегодня ситуация изменилась. Мы можем не следовать той экономической политике, которая была раньше установлена с Германией. В своих отношениях будем выдерживать жесткую позицию. Кроме газа мы поставляли много другого необходимого их предприятиям», - сказал Чепа.

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что у Германии уже начались проблемы с вооружением.

«Германия сама уже испытывает некий голод в определенных видах оружия, которое они поставляли на Украину. Расчет на то, что США будет поставлять Германии оружие в сегодняшней экономической ситуации… тут надо все хорошо считать», - отметил Чепа.