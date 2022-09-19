Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение Украины
Вашингтон и Брюссель сменили риторику в отношении Украины, поняв, что с украинским президентом Владимиром Зеленским «победы не будет», при этом Запад не хочет нести ответственность за поражение Киева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что сейчас западные партнеры Украины говорят, что вопрос переговоров о мирном урегулировании полностью зависит от Зеленского, при этом ранее они заявляли, что конфликт следует решать «исключительно на поле боя».
«Что же случилось за это время? Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. <...> Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам политика, Зеленский «обещал победу», однако итог действий украинской армии «разочаровал западных спонсоров».
При этом жители США и Европы, столкнувшись с инфляцией, ростом цен и энергокризисом, начали выступать против политики своих властей на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»
- Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение Украины
- Президент Ирана заявил, что введением санкций США сближают страны
- В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака
- Российский разведчик рассказал о запасах западной электроники, оружия и лекарств у ВСУ
- СМИ: Компания Heineken может выпустить конкурента Coca-Cola и Pepsi
- «19 сентября все затихнет»: СМИ вспомнили еще одно пророчество Жириновского
- СМИ: глава Николаевской области Ким сбежал в Одессу
- Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»
- «АвтоВАЗ» нарастил долю в РФ до рекордных 40 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru