Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение Украины

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что сейчас западные партнеры Украины говорят, что вопрос переговоров о мирном урегулировании полностью зависит от Зеленского, при этом ранее они заявляли, что конфликт следует решать «исключительно на поле боя».

«Что же случилось за это время? Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. <...> Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, Зеленский «обещал победу», однако итог действий украинской армии «разочаровал западных спонсоров».

При этом жители США и Европы, столкнувшись с инфляцией, ростом цен и энергокризисом, начали выступать против политики своих властей на Украине.

