Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что российский президент Владимир Путин стремится скорее закончить кризис вокруг Украины, сообщает Yeni Şafak.

СМИ: Эрдоган намерен выпросить у Путина скидку на газ в 25%

По словам президента, Киев должен быть в одном понимании с Москвой. «…Мы должны быть полны решимости остановить эту войну», - отметил Эрдоган.

Анкара может обратиться к другим странам, в том числе к России, если США откажутся продавать самолеты-истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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