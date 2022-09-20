Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

По словам президента, Киев должен быть в одном понимании с Москвой. «…Мы должны быть полны решимости остановить эту войну», - отметил Эрдоган.

Анкара может обратиться к другим странам, в том числе к России, если США откажутся продавать самолеты-истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



