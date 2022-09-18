Стремится к нулю. Украина может потерять территории или исчезнуть с карты

Украина потеряет часть своих территорий в результате специальной военной операции России и претензий западных государств

Из-за вмешательства Запада в операцию России Украина может потерять от трети до половины своих территорий, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», пишет Nepszava.

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Аналогичной точки зрения придерживается бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга который считает, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Digi24.

«Мы оказались в совершенно особой ситуации, и я говорю это со всей ответственностью. Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Закарпатье - Венгрии, Галицию - Польше, Буковину - Румынии, Донбасс и Крым - России. Это территории других стран», - приводит слова экс-министра агентство ТАСС.

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Андрей Марга также считает, что Украине еще далеко до демократии. По его словам «там есть очень богатые люди, которые уезжают <...> с деньгами из страны. Это страна <...> не может быть ни демократией, ни развитой страной».

Посольство Украины в Бухаресте отреагировало на эти заявления, назвав их «вопиющим оскорблением», передает РИА Новости.

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления», — отмечается в Twitter-аккаунте представительства страны.

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В посольстве также выразили уверенность, что румынский дипломат якобы пытается поставить под сомнение нерушимость украинских границ.

Ранее Марги заявил, что Киев должен уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.

В случае прекращения Украиной боевых действий она может исчезнуть с карты мира как независимое государство. Это отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», — заявил Столтенберг.

При этом экс-советник главы Минобороны полковник Дуглас Макгрегор изданию American Conservative заявил, что украинские власти могут лишиться всего юга и левобережье Днепра, если конфликт затянется из-за увеличения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

О возможном присоединении Донбасса к России заговорили в начале года. Еще 19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Тогда же лидер партии Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал «признать Донбасс и покончить с безобразием». 21 февраля республики были признаны Россией, а 24 февраля - началась спецоперация.

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ФОТО: соцсети Дмитрия Медведева
ТЕГИ:ЗападВоенная ОперацияГраницаУкраина
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