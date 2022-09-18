Стремится к нулю. Украина может потерять территории или исчезнуть с карты

Аналогичной точки зрения придерживается бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга который считает, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Digi24.

«Мы оказались в совершенно особой ситуации, и я говорю это со всей ответственностью. Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Закарпатье - Венгрии, Галицию - Польше, Буковину - Румынии, Донбасс и Крым - России. Это территории других стран», - приводит слова экс-министра агентство ТАСС.