Шольц пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
Канцлер Германии высказался за скорейшее завершение боевых действий на Украине, сообщает ТАСС.
При этом Олаф Шольц пообещал поддерживать власти бывшей советской республики «столько, сколько будет нужно». По его словам, в Европе все хотят скорейшего прекращения конфликта вокруг Украины, но «не любой ценой».
Как отметил политик, Москва не должна достигнуть заявленных целей спецоперации, именно поэтому западные страны поддерживают Киев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсуждали дальнейшее усиление обороноспособности Украины, а также предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 5 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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