Коррупция и злоупотребление полномочиями: Как Мадьяр хочет разоблачить Орбана
До этого новый премьер-министр Венгрии пригрозил президенту страны отставкой.
Действующий венгерский премьер Петер Мадьяр пообещал разоблачить «громкую аферу» правительства экс-премьера страны Виктора Орбана. Новое правительство республики обвиняет предыдущее в коррупции и превышении полномочий. Кроме того, Мадьяр уже пригрозил президенту Венгрии отставкой, что, по мнению специалистов, может отчасти только напугать общество.
МАДЬЯР — РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что собирается обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном. Действующий венгерский премьер рассказал, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», планирующей переизбрать Орбана на посту своего председателя, передает RT.
В Сети Мадьяр сообщил, что проведет 13 июня в 09:00 часов утра внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана.
«Судя по имеющейся у нас информации, съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл. Те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем», - написал новый премьер Венгрии на своей странице в одной из соцсетей.
До этого новое правительство страны обвиняло предыдущие власти в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Так, Мадьяр заявлял о намерении обнародовать информацию о ценах, по которым республика покупала газ у России в соответствии с долгосрочными контрактами.
КРАЖА НА ГОСЗАКАЗАХ
Издание «Politico» писало, что в Венгрии высокопоставленных чиновников из команды экс-премьера Виктора Орбана могут проверить из-за возможного исчезновения миллиардов евро из фондов Евросоюза. По словам руководителя венгерского антикоррупционного органа Ференца Пала Биро, сразу несколько экс-политиков могут привлечь к ответственности из-за схемы, которая нанесла ущерб европейским налогоплательщикам во время работы Орбана.
Согласно информации источника, за четыре года три компании получили госконтракты на поставку товаров и услуг на €10 млрд. Переплата могла составить €3,5 млрд, так как товары закупались по ценам, значительно превышающим рыночные.
Биро рассказал, что при прежнем правительстве на него оказывалось давление и предпринимались попытки подкупа. По его словам, его жене предлагали высокооплачиваемую должность, а в отношении него вели расследование.
В Венгрии партия «Тиса», победившая на парламентских выборах 12 апреля 2026 года, и новое правительство страны, сформированное Мадьяром, не перестают обвинять предыдущие власти в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Парламент Венгрии нового созыва принял решение создать пять комиссий по расследованию возможных нарушений закона правительством Орбана, в том числе в таких областях, как деятельность спецслужб и приватизация госсобственности.
После разгромного поражения ФИДЕС на парламентских выборах Орбан отказался от депутатского мандата, выразив при этом готовность остаться лидером своей партии, которая находилась у власти последние 16 лет, а сейчас перешла в оппозицию.
Съезд ФИДЕС, который состоится 13 июня в Будапеште, планирует переизбрать его на пост председателя еще на один год. Орбан считается единственным, кто способен вывести партию из кризиса и обеспечить ее внутреннее единство в период, когда ей потребуется выработать новую политику и осуществить реорганизацию.
УГРОЗА ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА
Между тем, в начале июня Петер Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Тамашу Шуйоке принудительной отставкой. Новый венгерский премьер-министр заявил, что правительство республики желает сохранить авторитет должности президента, поэтому не хотело бы прибегать к импичменту, но если Шуйок откажется от добровольной отставки, то будут внесены поправки в Конституцию, которые позволят отстранить его принудительно, пишет RT.
«Мы не будем прибегать к законотворчеству, подстроенному под конкретное лицо, а восстановим венгерское правовое государство и венгерскую демократию», - объявил Мадьяр на пресс-конференции, состоявшейся на площади у дворца Шандора.
Венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН объяснил, что Мадьяр хочет добиться отставки Шуйока, чтобы избавиться от наследия экс-премьера Орбана, однако это только поселит страх в части венгерского общества и усилит раскол внутри страны.
«Менять из-за этого Конституцию в нормальных демократических странах невозможно. Но думаю, что даже полномочия президента — это нечто очень условное и символическое. Правительство будет так менять Конституцию, что формально отставка президента будет возможной, но все же это ослабляет политическую ситуацию в Венгрии. Не понимаю, зачем и кому это надо. Это показательно, что Мадьяр хочет выгнать всех, кто как-либо связан с Орбаном. Да и в обществе многие хотят показать, что наступила новая эра, что всех из старой эпохи надо посадить в тюрьму — политиков, бизнесменов, журналистов. Это лишь усиливает страх в части общества и увеличивает раскол», - отметил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что ликование европейских лидеров из-за поражения Виктора Орбана на выборах преждевременно, в течение года у ЕС могут появиться новые вызовы, а Петер Мадьяр хоть и не поддержит курс предшественника, но попытается вести более самостоятельную политику.
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