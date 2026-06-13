МАДЬЯР — РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что собирается обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном. Действующий венгерский премьер рассказал, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», планирующей переизбрать Орбана на посту своего председателя, передает RT.

В Сети Мадьяр сообщил, что проведет 13 июня в 09:00 часов утра внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана.