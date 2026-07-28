Слуцкий заявил о скором визите конгрессменов США в Россию

Он напомнил, что в марте текущего года пятеро российских депутатов посетили США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Теперь конгрессвумен и её коллеги-парламентарии приедут РФ с ответным визитом.

«Недавно говорил по телефону, скоро они приедут к нам, это уже будет следующий созыв», - указал Слуцкий.

Ранее о том, что визит парламентариев США в Россию возможен осенью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

