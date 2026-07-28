Слуцкий заявил о скором визите конгрессменов США в Россию
Американские парламентарии посетят Россию вскоре после начала работы Госдумы девятого созыва. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что в марте текущего года пятеро российских депутатов посетили США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Теперь конгрессвумен и её коллеги-парламентарии приедут РФ с ответным визитом.
«Недавно говорил по телефону, скоро они приедут к нам, это уже будет следующий созыв», - указал Слуцкий.
Ранее о том, что визит парламентариев США в Россию возможен осенью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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