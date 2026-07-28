В России рассказали, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским

По его мнению, глава Белого дома «будет играть в свою обычную игру» и говорить о том, что разрешение конфликта на Украине близко.

Асафов допустил, что президент США может повторить какие-то из заявлений американского госсекретаря Марка Рубио, «которые тот сделал после контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым».

«Однако на самом деле решений у Трампа не было и нет», — заключил эксперт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп обсудит вопрос завершения боевых действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

