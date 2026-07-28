В России рассказали, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским нужна американскому лидеру Дональду Трампу для того, чтобы показать, что он всё контролирует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Александр Асафов.
По его мнению, глава Белого дома «будет играть в свою обычную игру» и говорить о том, что разрешение конфликта на Украине близко.
Асафов допустил, что президент США может повторить какие-то из заявлений американского госсекретаря Марка Рубио, «которые тот сделал после контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым».
«Однако на самом деле решений у Трампа не было и нет», — заключил эксперт.
Ранее телеканал CNN сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп обсудит вопрос завершения боевых действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России рассказали, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским
- Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов
- «Быт — это искусство»: Родители не оценили идею изучать ЖКХ в школах
- Туроператоры не поверили в отказ россиян от Турции
- Премьер Греции поблагодарил режиссера Нолана за фильм «Одиссея»
- Слуцкий заявил о скором визите конгрессменов США в Россию
- Путин назначил новых послов в Анголе, КНДР и Чаде
- Трамп заявил, что Ормузский пролив контролируют США
- Wildberries выплатила пострадавшим при атаках на ее объекты более 40 млн рублей
- Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдёт в Женеве