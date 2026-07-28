Туроператоры не поверили в отказ россиян от Турции
Турки предлагают почти самые выгодные предложения на рынке, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Россияне стали чаще приезжать в Турцию — она остается главным местом для отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.
Российские туристы начали массово отказываться от традиционного отдыха в Турции в пользу активного освоения альтернативных зарубежных направлений. Многие хотят избежать чрезмерного наплыва людей, найти оригинальные экскурсионные маршруты и получить более выгодное соотношение цены и качества услуг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Мкртчян усомнился, что это большой поток отдыхающих.
«В этом году Турция потеряла не так много россиян, как раньше, у нее даже будет прирост на 5, а то 10%. Раньше около миллиона наших туристов предпочитали другие направления, но в этом году только 300 тысяч из них выбрали Египет и ОАЭ. Это единственные две страны, которые дают цены ниже, чем турки. Таиланд и Китай дороже, поскольку у нас 75% населения живет в европейской части — проще лететь в Турцию или Египет, а не во Вьетнам или Юго-Восточную Азию. Туда собираются жители Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока. Поэтому, в целом, у турецких курортов нет конкурентов. Там отдыхают в год по семь миллионов россиян, а в Египте порядка трех миллионов. Никто больше и близко не подобрался к этим цифрам», — подчеркнул он.
Мкртчян добавил, что цены в Турции ниже, чем на российских курортах.
«Четырехзвездочный отель в Сочи сегодня стоит 200-250 долларов за сутки, пять звезд в Анапе порядка 500-600 долларов, а в Турции четыре звезды уже будет 130-140 долларов, а пять — 300-350 долларов. Россия тоже проигрывает по цене. К тому же цены еще снизятся. В турецких школах начнутся занятия 15 сентября, и массово из отелей исчезнут местные жители. Они сейчас занимают до четверти номеров. Внутренний туризм закончится, россиянам можно как раз подождать», — отметил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил в эфире НСН парадокс «нашествия» россиян в Великобританию.
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