Россияне стали чаще приезжать в Турцию — она остается главным местом для отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.



Российские туристы начали массово отказываться от традиционного отдыха в Турции в пользу активного освоения альтернативных зарубежных направлений. Многие хотят избежать чрезмерного наплыва людей, найти оригинальные экскурсионные маршруты и получить более выгодное соотношение цены и качества услуг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Мкртчян усомнился, что это большой поток отдыхающих.