Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она также указала, что самый положительный результат был зафиксирован в Вологодской области, где снижение составило 45%.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах, сократилось на 25%, а социальных сирот стало меньше на 17%.

«Уменьшилось количество детей в детских домах», - заключила спикер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна самостоятельно принимать решение о прерывании беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

