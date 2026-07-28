Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов
Число абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%. Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она также указала, что самый положительный результат был зафиксирован в Вологодской области, где снижение составило 45%.
Кроме того, Матвиенко сообщила, что количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах, сократилось на 25%, а социальных сирот стало меньше на 17%.
«Уменьшилось количество детей в детских домах», - заключила спикер.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна самостоятельно принимать решение о прерывании беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России рассказали, зачем Трампу нужна встреча с Зеленским
- Матвиенко заявила о сокращении в России числа абортов
- «Быт — это искусство»: Родители не оценили идею изучать ЖКХ в школах
- Туроператоры не поверили в отказ россиян от Турции
- Премьер Греции поблагодарил режиссера Нолана за фильм «Одиссея»
- Слуцкий заявил о скором визите конгрессменов США в Россию
- Путин назначил новых послов в Анголе, КНДР и Чаде
- Трамп заявил, что Ормузский пролив контролируют США
- Wildberries выплатила пострадавшим при атаках на ее объекты более 40 млн рублей
- Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдёт в Женеве