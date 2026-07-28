«Быт — это искусство»: Родители не оценили идею изучать ЖКХ в школах
Ольга Леткова в эфире НСН отметила важность обучения детей элементарным, но жизненно необходимым умениям — от обслуживания дома до снятия показаний счётчиков.
В последние годы школьную программу всё активнее насыщают новыми дисциплинами — от финансовой грамотности до основ ЖКХ, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, добавив, что бытовым вещам дети должны учиться у родителей.
Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов предложил включить уроки по энергосбережению в российский федеральный школьный образовательный стандарт. С такой инициативой политик выступил на всероссийском совещании по энергосбережению, передаёт «Коммерсант». Леткова отметила, что дети должны уметь обслуживать себя и свой дом, однако ради этого не стоит переписывать Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
«У нас что только не пытаются впихнуть в школьную программу! Кто-то хочет финансовую грамотность, кто-то — ЖКХ, кто-то — какую-то рекламу. У детей должны быть обычные навыки, но я не уверена насчёт контекста энергосбережения. Я считаю, что это однобоко и не даст детям тех знаний, которые будут нужны им в жизни. Можно, конечно, какие‑то уроки экономии ввести, но мне кажется, что немного не тот контекст. Вопрос надо ставить шире: ведь детей надо учить не только экономить. Их, как минимум, нужно научить правильно всем пользоваться: они должны уметь обслуживать себя и свой дом, должны уметь снимать показания счётчиков. Но это элементарные вещи, которым надо специально обучать. Быт — это серьёзное искусство, где дети должны многое уметь. Но дети воспринимают это от своих родителей в автоматическом порядке. Дети‑сироты этого не умеют — с ними можно такие уроки вести», — сказала собеседница НСН.
Между тем сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН назвал инициативу по внедрению занятий по этикету и культуре общения неэффективной, ресурсозатратной и неспособной решить системные проблемы образования.
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