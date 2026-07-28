Премьер Греции поблагодарил режиссера Нолана за фильм «Одиссея»

Политик отметил «огромный коммерческий успех» ленты, а также выразил Нолану признательность за то, «что значительная часть съёмок прошла в Греции».

«Подобные проекты создают мост между богатым культурным наследием Греции и современным творчеством», — подчеркнул он.

Ранее в Греции раскритиковали Нолана то, что на роль Елены Прекрасной он выбрал темнокожую актрису Лупиту Нионго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

