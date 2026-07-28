Премьер Греции поблагодарил режиссера Нолана за фильм «Одиссея»
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил благодарность британскому режиссёру Кристоферу Нолану, снявшему фильм «Одиссея» по произведению Гомера. Об этом сообщает RT.
Политик отметил «огромный коммерческий успех» ленты, а также выразил Нолану признательность за то, «что значительная часть съёмок прошла в Греции».
«Подобные проекты создают мост между богатым культурным наследием Греции и современным творчеством», — подчеркнул он.
Ранее в Греции раскритиковали Нолана то, что на роль Елены Прекрасной он выбрал темнокожую актрису Лупиту Нионго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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