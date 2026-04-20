Вместо Орбана: В ЕС создадут новый пророссийский блок после выборов в Болгарии
Партия Радева «Прогрессивная Болгария» одержала победу на парламентских выборах и стала новым камнем преткновения для ЕС и Украины после «ухода» Орбана.
Не успели в Евросоюзе выдохнуть после поражения венгерского премьера Виктора Орбана на выборах, как появились новые поводы для волнений. Накануне партия бывшего болгарского президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария» уверенно лидирует на парламентских выборах. Западные СМИ пророчат ему роль пророссийского политика в ЕС.
Еще до выборов Радева нарекли «троянским конем» России.
«Зная подход Радева к Путину и России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.
После обработки 68% бюллетеней «Прогрессивная Болгария» набирает 44,4% голосов, передают местные СМИ. Проевропейская коалиция ГЕРБ-СДС пока набирает всего 13%.
УКРАИНА ПОД ВОПРОСОМ
Радев готов внести значительные изменения в жизнь граждан своей страны. Его кампания строилась на решении внутренних проблем, включая «провалы» судебной системы и коррупцию, но европейских коллег из других стран ЕС больше беспокоит тот факт, что Радев выступает за сокращение помощи Украине. СМИ сообщают, что его сторонники в большинстве своем «являются пророссийски настроенными» гражданами.
Западные аналитики также пророчат ему пророссийский курс, сам же Радев заявляет, что необходимо учитывать национальные интересы Болгарии. Он неоднократно делал заявления против санкций в отношении России и дистанцировался от проукраинского курса. Также в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину», что противопоставляет его позицию официальной позиции Киева.
Радев обещал, что не будет блокировать помощь Киеву в рамках Евросоюза, но при этом подчеркивал, что намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения». Конечно, речь, в том числе, идет об экономических отношениях и поставках нефти.
Сам Радев в отношении Москвы делал заявления, которые точно напугали его коллег из ЕС.
«Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией», - отмечал он.
Европейский союз опасается позиции экс-президента Болгарии Румена Радева по Украине, пишет Politico.
«Его политическая программа загадочна, и у Брюсселя есть все основания для опасений», — пишет издание.
Вскоре после поражения Орбана в Венгрии у российской стороны появился шанс получить другой «не антироссийский» режим внутри ЕС, пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«В январе 2026 года он оставил президентский пост, чтобы побороться за кресло премьера. Победа Радева при поддержке других пророссийских партий означает конец антироссийской тенденции в болгарской политике и вероятный разворот в энергетике — в пользу «Турецкого потока» вместо американского северного коридора», - отмечают аналитики.
ПЛЮС СЛОВЕНИЯ И ФИЦО
Также к команде Болгарии присоединяется Словения. Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер антисистемной партии «Правда» Зоран Стеванович был избран спикером палаты 10 апреля, а уже успел сделать ряд громких заявлений.
Во-первых, он заявил о намерении провести референдум по выходу страны из НАТО. Во-вторых, Стеванович заявляет о «независимой политике» Словении и отказе «втягиваться в чужие военные и дипломатические конфликты».
«Если референдум пройдет, это станет первым случаем выхода из НАТО со времен его создания. Это может вызвать цепную реакцию в других странах Центральной Европы, где недовольство политикой альянса растет», - пишет Telegram-канал «Рыбарь».
Отмечается, что население Словении крайне недовольно лимитами на покупку бензина, к такой мере привел энергетический кризис, который только усугубился после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Сам Стеванович в недавнем интервью RTV заверил, что у него нет никаких пророссийских взглядов, «только прословенские», при этом он добавил, что в ближайшее время намерен посетить Москву, чтобы строить мосты между Западом и Востоком. Подобные заявления не могут не вызывать опасений у европейских политиков, которые предпочли бы сжечь все мосты, так или иначе связанные с Россией.
«Возглавить» команду внутри ЕС, которая не собирается отказываться от своих национальных интересов по приказам сверху, точно мог бы глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Недавно он заявил, что ЕС просто не сможет ослабить Москву. По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки. Премьер-министр указал, что в Брюсселе убеждены, что «через поддержку Украины ослабят Россию», но ошибочное суждение. Он также указал, что Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, которая не приводит ни к чему хорошему.
Пока европейские политики убеждены, что с поражением Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии смогут быстрее и проще приходить к консенсусу при принятии решений, передает издание Politico со ссылкой на источники. При этом издание напоминает, что у Орбана остались союзники и потенциальные новые «спойлеры», благодаря которым дело венгерского премьера продолжится.
Ликование европейских лидеров из-за поражения Виктора Орбана на выборах преждевременно, уверен немецкий политолог Александр Рар. В эфире НСН он заявил, что у ЕС в течение года могут появиться новые вызовы, а Петер Мадьяр хоть и не поддержит курс предшественника, но попытается вести более самостоятельную политику.
«На данный момент Европа просто чувствует себя на коне. Европейцы думают, что действительно они сломали эту орбановскую оппозицию, Роберту Фицо можно будет выкрутить руки, как это уже делалось не раз, и другие все замолчат. Но если аналитически смотреть на это все, то это все картинка временная. Например, в Германии во второй половине этого года будут выборы в земельные парламенты, на которых победит оппозиционная «Альтернатива для Германии». Во Франции через год состоятся выборы, на которых Эммануэль Макрон уже не будет участвовать. Его партия развалилась, то есть почти на 90% можно предсказать победу «Национального фронта» Марин Ле Пен или во всяком случае представителя ее партии. Франция таким образом станет для Брюсселя еще более жестким орешком, чем была Венгрия», — пояснил он.
По мнению политолога, Мадьяр, будучи политиком правого толка, также будет учитывать интересы Венгрии. Он подкорректирует курс Венгрии, но не изменит его кардинально.
«Там достаточно сильное будет давление на Мадьяра, чтобы во всяком случае, не рвать отношения с Россией. И он будет, конечно, не как Орбан, но вести политику в то же русло, что и, скажем, Словакия, Хорватия или Греция, которые готовы все-таки с Россией начать опять сотрудничать или продолжать сотрудничество», — подытожил Рар.
