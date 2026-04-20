УКРАИНА ПОД ВОПРОСОМ

Радев готов внести значительные изменения в жизнь граждан своей страны. Его кампания строилась на решении внутренних проблем, включая «провалы» судебной системы и коррупцию, но европейских коллег из других стран ЕС больше беспокоит тот факт, что Радев выступает за сокращение помощи Украине. СМИ сообщают, что его сторонники в большинстве своем «являются пророссийски настроенными» гражданами.

Западные аналитики также пророчат ему пророссийский курс, сам же Радев заявляет, что необходимо учитывать национальные интересы Болгарии. Он неоднократно делал заявления против санкций в отношении России и дистанцировался от проукраинского курса. Также в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с напоминанием о «плане Киссинджера», то есть уступке части украинских территорий «в обмен на суверенную, демократическую и свободную Украину», что противопоставляет его позицию официальной позиции Киева.

Радев обещал, что не будет блокировать помощь Киеву в рамках Евросоюза, но при этом подчеркивал, что намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения». Конечно, речь, в том числе, идет об экономических отношениях и поставках нефти.

Сам Радев в отношении Москвы делал заявления, которые точно напугали его коллег из ЕС.

«Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией», - отмечал он.

Европейский союз опасается позиции экс-президента Болгарии Румена Радева по Украине, пишет Politico.

«Его политическая программа загадочна, и у Брюсселя есть все основания для опасений», — пишет издание.

Вскоре после поражения Орбана в Венгрии у российской стороны появился шанс получить другой «не антироссийский» режим внутри ЕС, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

«В январе 2026 года он оставил президентский пост, чтобы побороться за кресло премьера. Победа Радева при поддержке других пророссийских партий означает конец антироссийской тенденции в болгарской политике и вероятный разворот в энергетике — в пользу «Турецкого потока» вместо американского северного коридора», - отмечают аналитики.