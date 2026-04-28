СМИ: Ближайшее окружение Орбана выводит активы за рубеж

Как минимум три человека из ближайшего окружения покидающего пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начали выводить свои активы за границу, сообщает The Guardian.

Вместо Орбана: В ЕС создадут новый пророссийский блок после выборов в Болгарии

По данным газеты, это произошло после его поражения на выборах в парламент. Средства переводятся в такие страны, как Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ, а также в Австралию и Сингапур. Частные самолеты с имуществом тех, чье состояние значительно увеличилось за 16 лет правления Орбана, непрерывно вылетают из Вены. Близкие к уходящему премьеру высокопоставленные чиновники изучают варианты получения визы в США.

Издание указывает, что с момента прихода Орбана к власти в 2010 году небольшой круг его соратников скопил огромные состояния — отчасти благодаря расширению контроля над экономикой страны и финансируемым Евросоюзом контрактам на общественную инфраструктуру.

Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал руководство правоохранительных органов Венгрии не допустить того, чтобы близкие к Орбану бизнесмены выехали за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

