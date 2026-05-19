Премьер Венгрии заявил о планах обнародовать стоимость российского газа

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении обнародовать информацию о стоимости, по которой страна покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами, сообщает РИА Новости.

Новое руководство Венгрии пересмотрит проект АЭС «Пакш-2»

«Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», - заявил премьер-министрю

Ранее стало известно, что новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
