Премьер Венгрии заявил о планах обнародовать стоимость российского газа
Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении обнародовать информацию о стоимости, по которой страна покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами, сообщает РИА Новости.
«Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», - заявил премьер-министрю
Ранее стало известно, что новые власти Венгрии не намерены отказываться от российских энергоносителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне
- Премьер Венгрии заявил о планах обнародовать стоимость российского газа
- Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии
- Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ
- СМИ: «Газпром-медиа» получил права на трансляцию ЧМ-2026 по футболу
- В Индии в сафари-парке слон во время драки раздавил туристку
- Семьям погибших при атаке дронов под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей
- Мерц заявил, что ЕС усилит давление на Россию для начала переговоров
- Гастроэнтеролог объяснила россиянам, зачем мыть бананы перед едой
- Трамп приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран