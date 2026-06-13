Мадьяр пообещал обнародовать информацию о «громкой афере» правительства Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует обнародовать разоблачительные сведения о прошлом правительстве республики во главе с Виктором Орбаном. Об этом политик написал в соцсети Х.

Мадьяр пообещал провести 13 июня внеочередную пресс-конференцию, посвященную «одной из самых громких афер» ушедшего правительства. По его словам, представленная информация сведет на нет решения съезда партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», которая планирует переизбрать Орбана своим председателем.

«Те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем», - подчеркнул Мадьяр.

Ранее новое правительство Венгрии обвиняло предыдущие власти страны в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Так, Мадьяр заявлял о намерении обнародовать информацию о ценах, по которым республика покупала газ у России в соответствии с долгосрочными контрактами.

