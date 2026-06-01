Мадьяр пригрозил президенту Венгрии принудительной отставкой

Президент республик Тамаш Шуйок должен добровольно покинуть свой пост, так как он «подвел республику». Как пишет РБК, об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

По его словам, правительство республики желает сохранить авторитет должности президента, поэтому не хотело бы прибегать к импичменту. Однако если Шуйок откажется от добровольной отставки, то будут внесены поправки в Конституцию, которые позволят отстранить его принудительно.

«Мы не будем прибегать к законотворчеству, подстроенному под конкретное лицо, а восстановим венгерское правовое государство и венгерскую демократию», - указал премьер.

Ранее Мадьяр отказался от правительственной резиденции, которую использовал его предшественник Виктор Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
