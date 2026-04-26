Мадьяр призвал силовиков не дать близким к Орбану бизнесменам уехать

Согласно данным источника, связанные с Орбаном олигархи переводят десятки миллиардов форинтов в ОАЭ, США, Уругвай и другие отдаленные государства. Лидер партии «Тиса» попросил задержать тех, кто нанес ущерб венгерскому народу, чтобы они не сбежали из страны.

По словам Мадьяра, он знает о том, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии, основываясь на отчетах банков, приостановило несколько крупных переводов, связанных с окружением венгерского экономиста Антала Рогана, по подозрению в отмывании денег. В связи с этим политик призвал руководство NAV немедленно заморозить «украденные средства».

Ранее Петер Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».