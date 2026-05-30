«Исторические претензии»: Почему Польша перестанет поддерживать Украину
Политолог Александр Асафов в эфире НСН заметил, что Варшава, показывая свою проамериканскую позицию, раньше закрывала глаза на разногласия с Киевом.
Польша откажется от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву, при этом в Европе уже есть тренд на отказ от помощи Украине, хотя не все европейские страны пока готовы открыто это признать. Об этом в беседе с НСН заявил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую госнаграду республики орден Белого орла из-за того, что он присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он назвал поступок Зеленского показателем, свидетельствующим о неготовности Украины вступить в Евросоюз.
До этого второй президент Польши (1990–1995 годы) и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что перестает поддерживать Украину и больше не будет носить на груди флаг этой страны. По словам Асафова, у Польши давно существует много претензий к Украине.
«У Польши всегда были неразрешенные претензии исторического характера к нынешнему киевскому режиму. Киевский режим свою идеологическую основу строит на украинском национализме. При Дуде (экс-президент Польши Анджей Дуда – прим. НСН) на это закрывали глаза, закрывали глаза и на подавление Варшавского восстания (массовое вооруженное выступление в оккупированной германскими войсками Варшаве, проходившее с 1 августа по 2 октября 1944 года – прим. НСН) боевиками УПА ("Украинская повстанческая армия" — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ - прим. НСН). Это очень важное историческое трагическое событие для поляков. В те дни погибло более 100 тысяч поляков. По отношению народа Польши это, наверно, сравнимо с нашим отношением к Сталинграду и Брестской крепости. Конечно, вопрос Волынской резни (массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и гражданских лиц других национальностей в Западной Украине и на территории Волыни – прим. НСН) тоже не урегулирован. На Украине обвиняют во всем Польшу. Но эти острые для польского общества вопросы были отодвинуты в тень на фоне тотальной поддержки киевского режима со стороны американцев», - подчеркнул он.
Политолог добавил, что теперь Польша не скрывает своего отношения к Украине.
«Нельзя сказать, что поляки прозрели по отношению к Украине, они всегда это знали. Они достали из чулана свою собственную историческую правду. Польша себя позиционирует "проамериканцем" на европейском континенте. Сейчас они видят, что Дональду Трампу (президент США – прим. НСН) не до этого. Позиция американцев изменилась, тем более к власти (в Польше – прим. НСН) пришел Навроцкий, для которого это вопрос в том числе принципиальный. И теперь они говорят то, что думают, не скрывая, и действуют в этом направлении довольно серьезно. В этом смысле можно посмотреть на действия Мадьяра (новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр – прим. НСН), который пришел к власти после Орбана (бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – прим. НСН), и, несмотря на то, что во время избирательной кампании он стоял на позициях отличных от Орбана по отношению к киевскому режиму, он настолько же тверд и резок в вопросе и закарпатских венгров, и других позиций, например, связанных с поставкой оружия и выделения новых средств», - объяснил Асафов.
Он считает, что часть европейских стран понимает абсурд ситуации и перестает поддерживать Украину.
«Тренд на отказ от поддержки Украины в Европе реализуется. Может быть, мы его не видим в ярких заявлениях европейских политиков, но, если посмотреть на повестку саммита, который прошел на Кипре, где искали возможность найти конфигурацию, чтобы вступить в переговоры с Россией... Это одна часть Евросоюза, которая понимает насколько абсурдна ситуация и для экономики, и для политики. А вторая часть — это британцы плюс евробюрократы, например, Каллас (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас – прим. НСН), Кубилюс (еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс – прим. НСН), которые стоят на позициях тотальной поддержки (Украины – прим. НСН). Евробюрократы ничем не рискуют. Европейские политики рискуют всем: начиная от экономики, заканчивая своими дальнейшими электоральными перспективами», - заметил политолог.
При этом, по его словам, пока не все страны в ЕС готовы открыто заявить о желании отказаться поддерживать Киев, так как понимают возможные риски от «евробюрократов».
«Это видно и по Польше, и по Ирландии, и по Испании, где отменяются преференции, льготы для украинских беженцев. Это новый тренд. Пока он находится в тени внимания СМИ, но он набирает определенную силу. Другой вопрос, насколько у отдельных стран Евросоюза хватит субъектности широко заявить об этом в мире. Если для поляков это принципиальный вопрос, для Мадьяра, в силу закарпатских венгров и их дискриминируемого статуса, вопрос тоже принципиальный, то остальные действуют с оглядкой на евробюрократию. Поскольку евробюрократия много лет мстит Венгрии и Польше, она их штрафует многомиллиардными суммами, наказывая их непредоставлением субсидий. Это довольно действенный инструмент. Поэтому, прежде, чем открыто об этом заявить, все просчитывают эти риски. Но сейчас понимание правоты и глобального большинства, которое поддерживает Россию, значительно больше, чем несколько лет назад», - заключил собеседник НСН.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что Евросоюз начинает сомневаться в необходимости ускоренно интегрировать Украину в ЕС, поэтому «требования» Венгрии могут использоваться как поводы этого не делать.
