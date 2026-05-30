Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую госнаграду республики орден Белого орла из-за того, что он присвоил подразделению ВСУ имя «героев УПА» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он назвал поступок Зеленского показателем, свидетельствующим о неготовности Украины вступить в Евросоюз.

До этого второй президент Польши (1990–1995 годы) и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что перестает поддерживать Украину и больше не будет носить на груди флаг этой страны. По словам Асафова, у Польши давно существует много претензий к Украине.