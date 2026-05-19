«Петер Мадьяр хочет вернуть Венгрию в европейское русло, но при этом хочет сохранить что-то из своих интересов. Его победа не означает, что Брюссель все получает. Если Мадьяр не будет защищать венгерские меньшинства, он потеряет много голосов. Если в Брюсселе это не понимают, это очень глупо. В ЕС слишком долго переживали, что бывший премьер Орбан был для них токсичным, поэтому они не хотят получить Орбан 2.0. Они попробуют держать венгерское правительство на коротком поводке. Но Венгрия принимает далеко не все условия», - отметил он.

По его словам, права национальных меньшинств – это лишь повод, на самом деле разногласия глубже.

«Интеграция Украины в ЕС намного шире, чем кажется, национальные меньшинства – это лишь один вопрос. Дело в том, что кажется, что сам ЕС уже не хочет быстрой интеграции Украины. Дело не только в позиции Венгрии, просто удобно сказать, что дело в этом. Для Брюсселя вопрос венгерского национального меньшинства – это маленький вопрос. Более глобальная проблема – это миграционный фактор. Польша получила возможность не принимать мигрантов по общеевропейской системе, Венгрия спросит, почему они нет. Евросоюз может надавить на Венгрию деньгами. Без получения денег у Венгрии будут большие проблемы, поэтому рычаг давления есть», - добавил собеседник НСН.

На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала возглавляемая лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. Мадьяр стал новым премьер-министром страны. В Киеве с воодушевлением восприняли этот факт, рассчитывая на изменение украинского трека в политике новых властей Венгрии.

