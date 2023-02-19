Конфликт ради прибыли. США провоцируют Украину и Россию из-за Крыма
Политики в США заявляют Крыме как законной цели для Украины, чтобы затянуть конфликт с Россией и получить как можно больше прибыли от конфликта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал США главным провокатором международной напряженности и объяснил этим разногласия Москвы и Вашингтона в связи с заявлением замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США. Соответствующее заявление пресс-секретарь президента России сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее отметила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, которые расположены в Крыму.
«Это законные цели. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», - приводит ТАСС слова дипломата.
США непосредственно вовлечены в конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко. Гиренко отметил, что это говорит о признании того, что администрация Белого дома подпитывает амбиции Украины по нападению на Россию.
После заявлений американского политика официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна заниматься «белыми шарами и НЛО», а не надеяться на проигрыш России в конфликте между Москвой и Киевом и подстрекать украинские власти к атакам Крыма. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.
В саркастической манере Захарова заметила, что у Нуланд «не очень получается» эффективно и оперативно справляться с неопознанными объектами.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина вернет Крым любыми средствами, которые посчитает правильными. Он отмечал, что полуостров необходимо «освободить», и что это будет «реанимация мирового правопорядка».
Но администрация Белого дома вряд ли поддержит президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым. Такое мнение в статье для Newsweek выразил журналист Дениел Депетрис, сообщает РИА Новости.
США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, объяснил обозреватель.
Он напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. В Вашингтоне не хотят эскалации, которая может привести к мировой войне, отметил Депетрис.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже предупредил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.
«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», - заключил Медведев.
На самом деле, цель НАТО – максимально затянуть боевые действия, чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия им будет передано, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с НСН.
«Цель – максимальное затягивание боевых действий. Чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия и в более ускоренном формате будет передаваться. По мере того, как ВСУ будут слабеть, чтобы не допустить их разгрома, НАТО будет вводить свой контингент, может под видом добровольцев, частных военных компаний. Все это вполне укладывается в стратегию США и НАТО в данном направлении», - говорит Стрелков.
Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что в США есть некий консенсус в отношении отсутствия намерения Украины вернуть Крым военным путем. Политик рассказал об этом в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, пишет издание Politico.
«Я думаю, по большей части существует консенсус, что люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем», — отметил Смит.
Однако, конгрессмен не стал исключать, что Украина решит бороться за Крым по собственной инициативе.
Специалисты предложили четыре шага для разрешения конфликта Украины и России. Так, США в качестве условия для получения военной помощи могут обязать Украину сесть за стол переговоров. Также Вашингтон мог бы взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Киева, от ограниченной поддержки до гарантии военного вмешательства в случае нападения. Кроме того, американские власти могли бы гарантировать нейтралитет Украины и обозначить условия для смягчения антироссийских санкций. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».
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