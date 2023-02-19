Конфликт ради прибыли. США провоцируют Украину и Россию из-за Крыма

В саркастической манере Захарова заметила, что у Нуланд «не очень получается» эффективно и оперативно справляться с неопознанными объектами.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина вернет Крым любыми средствами, которые посчитает правильными. Он отмечал, что полуостров необходимо «освободить», и что это будет «реанимация мирового правопорядка».

Но администрация Белого дома вряд ли поддержит президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым. Такое мнение в статье для Newsweek выразил журналист Дениел Депетрис, сообщает РИА Новости.

США не хотят распространения конфликта на Крым из-за рисков втягивания в прямое столкновение с Россией, объяснил обозреватель.