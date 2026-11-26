Приставы начали взыскивать с Блиновской почти 588 млн рублей
Судебные приставы начали принудительно взыскивать около 588 млн рублей с блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.
По данным агентства, в отношении Блиновской открыто четыре исполнительных производства. По одному из них, открытому 18 ноября по поступившим из столичного Савеловского суда материалам, взыскивают ущерб от преступления в размере свыше 587,6 млн рублей. В сентябре против Блиновской открыли производство по материалам из московского Арбитражного суда, в документах указан «иной вид исполнения неимущественного характера». Также с блогера на основании открытого в октябре 2022 года производства взыскивают исполнительский сбор в 945 рублей.
Кроме того, за Блиновской значится производство о взыскании около 1,2 млрд рублей налогов и сборов. Принудительное взыскание прекратили в связи с признанием блогера банкротом.
Ранее Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года лишения свободы за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для отмывания денег, напоминает Ura.ru.
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