Два человека пострадали после атаки БПЛА в Невинномысске Ставропольского края. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в мессенджере «Макс».

Как отметил губернатор, в городе отразили массированную атаку дронов на промышленную инфраструктуру. По предварительной информации, обломки сбитых БПЛА упали в районе производственных и энергетических объектов, зафиксированы повреждения, пишет RT. Также из-за атаки были повреждены здания школы и филиала университета.

«К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет», - указал Владимиров.

Все системы жизнеобеспечения Невинномысска работают в нормальном режиме.

Ранее в Самарской области из-за атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, напоминает Ura.ru.

