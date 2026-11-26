В Невинномысске два человека пострадали в результате атаки БПЛА
Два человека пострадали после атаки БПЛА в Невинномысске Ставропольского края. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, в городе отразили массированную атаку дронов на промышленную инфраструктуру. По предварительной информации, обломки сбитых БПЛА упали в районе производственных и энергетических объектов, зафиксированы повреждения, пишет RT. Также из-за атаки были повреждены здания школы и филиала университета.
«К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет», - указал Владимиров.
Все системы жизнеобеспечения Невинномысска работают в нормальном режиме.
Ранее в Самарской области из-за атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, напоминает Ura.ru.
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