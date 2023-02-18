В США заявили о консенсусе по поводу отсутствия планов Киева вернуть Крым
По мнению старшего демократа комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, есть некий консенсус в отношении отсутствия намерения Украины вернуть Крым военным путем. Политик рассказал об этом в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, пишет издание Politico.
«Я думаю, по большей части существует консенсус, что люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путем», — отметил Смит.
Однако, конгрессмен не стал исключать, что Украина решит бороться за Крым по собственной инициативе.
Смит считает, что конфликт на Украине может прекратиться путем переговоров. Он полагает, что соглашение об «одной Украине» станет лучшим сценарием развития событий, пишет Газета.ru.
Также американский политик обозначил вопрос получения Киевом гарантий безопасности, чтобы США совместно с партнерами могли «продолжать обучать и вооружать Украину» ради исключения ситуации повторно.
По мнению авторов Politico, выводы Смита «отражают, по-видимому, растущее мнение в Вашингтоне о том, что после года тяжелых боев необходимо будет достичь какого-то соглашения, чтобы положить конец» возникшему конфликту.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама настаивала, сообщает РБК.
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