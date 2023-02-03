Чем хуже, тем больше: Стрелков объяснил логику НАТО по поставкам оружия Украине

Накануне экс-посол США в России Майкл Макфол предложил НАТО устроить «большой взрыв» в годовщину спецоперации. В частности, он выступил за отказ альянса от постепенных поставок различного вооружения Киеву. Также он считает, что необходимо объявить 24 февраля об одновременной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, беспилотников и реактивных самолетов. По мнению Стрелкова, всё это лишь затянет вооруженный конфликт.

«Цель – максимальное затягивание боевых действий. Чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия и в более ускоренном формате будет передаваться. По мере того, как ВСУ будут слабеть, чтобы не допустить их разгрома, НАТО будет вводить свой контингент, может под видом добровольцев, частных военных компаний. Все это вполне укладывается в стратегию США и НАТО в данном направлении. Боевые машины пехоты уже прибыли на Украину. Они современные, обладают достаточно мощным вооружением, чтобы бороться с танками. Тут многое зависит не столько от логистики, - она отлично налажена и по ней не наносятся удары нашими войсками. Здесь все зависит от бюрократических препонов, от технических моментов в разных армиях. Думаю, о годе речь не пойдет - может, по отдельным видам вооружения. Основная масса прибудет, вероятно, весной. Еще потребуется время на обучение экипажей бронетехники, это еще в районе двух месяцев», - говорит Стрелков.