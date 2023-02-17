«Смертельный номер»: США ждут от Украины ударов по Крыму
Вашингтон поддерживает нанесение ударов по Крыму, Зеленский мечтает забрать себе полуостров, на этом фоне Россия угрожает ядерными «ударами возмездия».
США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, которые расположены в Крыму. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Это законные цели. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», - приводит ТАСС слова дипломата.
Нуланд отметила, что США считают Крым украинской территорией. По ее словам, цели Вашингтона с желанием Киева вернуть территории, включая Крым, совпадают. Однако она указала, что для того, чтобы вернуть Крым, Украине сначала нужно вернуть «значительные территории». Таким образом, Нуланд в очередной раз повторила позицию администрации США, согласно которой Украине «принадлежит вся их территория в пределах их международных границ».
Так, газета Politico со ссылкой на источники 15 февраля сообщала, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для российского президента Владимира Путина. По словам госсекретаря, Вашингтон якобы не подталкивает Киев к занятию полуострова и решение принимает только украинское руководство.
При этом, по данным газеты, в Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом. Такую оценку дали четыре неназванных высокопоставленных представителей Пентагона. Как отмечает издание, не ясно, что привело докладчиков к такой оценке ситуации, однако четким указанием, по словам трех источников, было то, что «Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска» с территории Крыма.
Также Politico указало, что подобная оценка может сильно разочаровать официальный Киев, который считает взятие под контроль Крыма одной из главных целей.
Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина вернет Крым любыми средствами, которые посчитает правильными. Он отмечал, что полуостров необходимо «освободить», и что это будет «реанимация мирового правопорядка».
Многие российские политики считают, что США не ставят перед Украиной цель вернуть Крым. Как отмечал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН, США продолжат лгать о своих намерениях и будут продолжать пытаться расшатать политическую ситуацию в России.
«Думать, что в Киеве что-то кто-то решает, не нужно, Зеленский решает, в какой майке и где появиться. Остальные вещи решаются в Вашингтоне и Лондоне. У США задача не захватить Крым или еще что-то, они при помощи украинского тарана пытаются расшатать политическую ситуацию в России, ослабить нас, оттянуть наши силы от других мест. Они ради этого все затеяли, им крымские курорты что ли нужны? У нас говорили, что им нужно там было поставить американский флот, наверное, да, но конечная цель другая – превратить Россию в 30 территорий и закрыть эту историю», - объяснял Климов.
Между тем российские власти предупреждают Украину о серьезных последствиях в случае ударов по Крыму. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым. Он указал, что Москва не ограничивает себя и применит любое оружие.
«Никаких переговоров в этом случае не будет – будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», - сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза также подчеркнул, что боевые действия между Россией и Украиной спровоцировал Вашингтон, который при желании мог бы закончить их «щелчком пальца», уговорив Киев сесть за стол переговоров. Однако, утверждает Медведев, США в этом не заинтересованы.
Тем временем Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью стрельбы свыше 150 километров. Тогда МИД РФ предупреждал, что в случае начала поставок Киеву ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта.
Обозреватель Times Джордж Гриллс 10 февраля сообщал, что Украина готова использовать ракеты большой дальности именно для ударов по Крыму. Источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН отмечал, что Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым. Но, по его мнению, такой сценарий сейчас невозможно реализовать.
«Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает так же. По его словам, не может быть речи о том, что украинские войска победят на мелитопольском направлении и смогут прорваться к Крыму.
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