«Смертельный номер»: США ждут от Украины ударов по Крыму

«Это законные цели. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», - приводит ТАСС слова дипломата.

Нуланд отметила, что США считают Крым украинской территорией. По ее словам, цели Вашингтона с желанием Киева вернуть территории, включая Крым, совпадают. Однако она указала, что для того, чтобы вернуть Крым, Украине сначала нужно вернуть «значительные территории». Таким образом, Нуланд в очередной раз повторила позицию администрации США, согласно которой Украине «принадлежит вся их территория в пределах их международных границ».

Так, газета Politico со ссылкой на источники 15 февраля сообщала, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для российского президента Владимира Путина. По словам госсекретаря, Вашингтон якобы не подталкивает Киев к занятию полуострова и решение принимает только украинское руководство.

При этом, по данным газеты, в Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом. Такую оценку дали четыре неназванных высокопоставленных представителей Пентагона. Как отмечает издание, не ясно, что привело докладчиков к такой оценке ситуации, однако четким указанием, по словам трех источников, было то, что «Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска» с территории Крыма.

Также Politico указало, что подобная оценка может сильно разочаровать официальный Киев, который считает взятие под контроль Крыма одной из главных целей.

Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина вернет Крым любыми средствами, которые посчитает правильными. Он отмечал, что полуостров необходимо «освободить», и что это будет «реанимация мирового правопорядка».