Президент Чехии предостерег Запад от попыток развалить Россию

Избранный чешский президент Петр Павел в рамках Мюнхенской конференции по безопасности предостерег западные страны от попыток привести к развалу России, сообщает «Европейская правда».

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Та он отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «безальтернативности» захвата Украиной Крыма. Павел не исключил, что в какой-то момент Киев изменит свое видение.

Как отметил президент, если будет развалена РФ, то в Европе не с кем будет вести переговоры о разоружении.

Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит считает, что Украина решит бороться за Крым по собственной инициативе.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияКрымУкраинаЗападЧехияРоссия
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