Та он отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «безальтернативности» захвата Украиной Крыма. Павел не исключил, что в какой-то момент Киев изменит свое видение.

Как отметил президент, если будет развалена РФ, то в Европе не с кем будет вести переговоры о разоружении.

Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит считает, что Украина решит бороться за Крым по собственной инициативе.

