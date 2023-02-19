Президент Чехии предостерег Запад от попыток развалить Россию
Избранный чешский президент Петр Павел в рамках Мюнхенской конференции по безопасности предостерег западные страны от попыток привести к развалу России, сообщает «Европейская правда».
Та он отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «безальтернативности» захвата Украиной Крыма. Павел не исключил, что в какой-то момент Киев изменит свое видение.
Как отметил президент, если будет развалена РФ, то в Европе не с кем будет вести переговоры о разоружении.
Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит считает, что Украина решит бороться за Крым по собственной инициативе.
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