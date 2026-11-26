Доступ детей в алкогольные магазины призвали запретить
Дети знают, что сладости можно дешевле купить в алкогольном магазине, но эта ситуация в корне неправильная, сказала в пресс-центре НСН Екатерина Бадтиева.
Детям необходимо закрыть доступ в алкогольные магазины, заявила в пресс-центре НСН первый зампред Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.
«Ребенок по дороге в школу видит несколько алкогольных магазинов. В них продаются не только спиртные напитки, но и сладости, напитки, мороженое — и дети знают, что там можно купить это подешевле. Я считаю, что такая ситуация неправильна. В первую очередь нужно закрыть детям доступ в алкогольные магазины — не допускать их туда. Ведь, заходя внутрь, ребенок видит, как взрослые покупают товары, которые ему недоступны, и это уже создает соблазн. Продуктовые магазины в меньшей степени связаны с такой проблемой», — сказала собеседница НСН.
В преддверии Дня матери размышления о семье выходят за рамки праздничных пожеланий — они все чаще оборачиваются тревожными вопросами о защите детей. Именно мама первой улавливает перемены в поведении подростка: когда он становится молчаливее, отдаляется, прячет эмоции. Она всегда готова поддержать, когда ребенку особенно тяжело. Но современные угрозы приходят не с улицы, а через экран смартфона. Азартные игры, вейпы, энергетики — опасные товары оказываются в одном клике от подростка, а курьеры доставляют их прямо к двери, пока родители заняты на работе.
Несмотря на усилия Роскомнадзора — ежегодно ведомство блокирует десятки тысяч сайтов, предлагающих доставку вредной продукции, — нелегальные площадки тут же возрождаются под новыми адресами. Продавцы игнорируют возрастные ограничения, а родители зачастую узнают о сделанных заказах, когда предотвратить последствия уже сложно.
Задача межфракционной группы по демографии — выработать меры, которые помогут семье справляться с трудностями, сказал ранее в пресс-центре НСН депутат Госдумы VIII созыва, политический консультант, почетный член РАПК Дмитрий Гусев.
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