В преддверии Дня матери размышления о семье выходят за рамки праздничных пожеланий — они все чаще оборачиваются тревожными вопросами о защите детей. Именно мама первой улавливает перемены в поведении подростка: когда он становится молчаливее, отдаляется, прячет эмоции. Она всегда готова поддержать, когда ребенку особенно тяжело. Но современные угрозы приходят не с улицы, а через экран смартфона. Азартные игры, вейпы, энергетики — опасные товары оказываются в одном клике от подростка, а курьеры доставляют их прямо к двери, пока родители заняты на работе.

Несмотря на усилия Роскомнадзора — ежегодно ведомство блокирует десятки тысяч сайтов, предлагающих доставку вредной продукции, — нелегальные площадки тут же возрождаются под новыми адресами. Продавцы игнорируют возрастные ограничения, а родители зачастую узнают о сделанных заказах, когда предотвратить последствия уже сложно.

Задача межфракционной группы по демографии — выработать меры, которые помогут семье справляться с трудностями, сказал ранее в пресс-центре НСН депутат Госдумы VIII созыва, политический консультант, почетный член РАПК Дмитрий Гусев.

