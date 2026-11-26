Кремль: Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 10 декабря
Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина - программа «Итоги года с Владимиром Путиным» - пройдет 10 декабря. Об этом говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск.
«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», - указали в Кремле.
Россияне смогут задать свои вопросы главе государства через сайт программы, чат-бот в мессенджере «Макс», по телефону, в том числе из-за рубежа, а также с помощью СМС- или ММС-сообщений. Кроме того, обращения будут приниматься через специальное мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Прием вопросов стартует с полуночи 27 ноября и продлится до окончания программы 10 декабря.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что совмещенная прямая линия и пресс-конференция Путина состоится в декабре.
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