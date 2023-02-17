Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями

Он заявил, что Киев способен «отклонить российские удары» и защитить украинцев «от российских ракет». Также он указал, что за время конфликта под контроль Украины были возвращены почти две тысячи населённых пунктов.

«Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство... сёл и городов», - заявил Зеленский.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активным образом не подталкивает Киев к захвату Крыма, сообщает RT.