Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями
Президент Украины Владимир Зеленский выступая на конференции по безопасности в Мюнхене выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями, сообщает РИА Новости.
Он заявил, что Киев способен «отклонить российские удары» и защитить украинцев «от российских ракет». Также он указал, что за время конфликта под контроль Украины были возвращены почти две тысячи населённых пунктов.
«Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство... сёл и городов», - заявил Зеленский.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активным образом не подталкивает Киев к захвату Крыма, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru