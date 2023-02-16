«Пытаются торговаться»: В Совфеде объяснили отказ США от захвата Крыма

США не ставят перед Украиной цель вернуть Крым, Вашингтон планирует расшатывать политическую ситуацию в России, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.

Соединенные Штаты не побуждают Украину вернуть Крым, но подчеркивают, что это решение может принять только Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал такую попытку Киева «красной линией» для российского лидера Владимира Путина. Климов отметил, что заявления о «красных линиях» бессмысленны, так как они давно пересечены.

«Думать, что в Киеве что-то кто-то решает, не нужно, Зеленский решает, в какой майке и где появиться. Остальные вещи решаются в Вашингтоне и Лондоне. У США задача не захватить Крым или еще что-то, они при помощи украинского тарана пытаются расшатать политическую ситуацию в России, ослабить нас, оттянуть наши силы от других мест. Они ради этого все затеяли, им крымские курорты что ли нужны? У нас говорили, что им нужно там было поставить американский флот, наверное, да, но конечная цель другая – превратить Россию в 30 территорий и закрыть эту историю», - объяснил Климов.