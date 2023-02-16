«Пытаются торговаться»: В Совфеде объяснили отказ США от захвата Крыма

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что США не ставят перед Украиной цель вернуть Крым, а Киев ничего не решает в данном вопросе. 

США не ставят перед Украиной цель вернуть Крым, Вашингтон планирует расшатывать политическую ситуацию в России, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.

Соединенные Штаты не побуждают Украину вернуть Крым, но подчеркивают, что это решение может принять только Киев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал такую попытку Киева «красной линией» для российского лидера Владимира Путина. Климов отметил, что заявления о «красных линиях» бессмысленны, так как они давно пересечены.

«Думать, что в Киеве что-то кто-то решает, не нужно, Зеленский решает, в какой майке и где появиться. Остальные вещи решаются в Вашингтоне и Лондоне. У США задача не захватить Крым или еще что-то, они при помощи украинского тарана пытаются расшатать политическую ситуацию в России, ослабить нас, оттянуть наши силы от других мест. Они ради этого все затеяли, им крымские курорты что ли нужны? У нас говорили, что им нужно там было поставить американский флот, наверное, да, но конечная цель другая – превратить Россию в 30 территорий и закрыть эту историю», - объяснил Климов.

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По его словам, Россия будет защищать все свои территории и новые субъекты, а США продолжат лгать о своих намерениях.

«Что бы там они не рассказывали, это империя лжи, они говорят правду только в тех случаях, когда без этой правды никуда. В остальных случаях они передергивают факты или просто придумывают что-нибудь. А Блинкен просто пытается торговаться, кто он вообще такой, чтобы определять наши границы? В России есть четыре новых субъекта, часть территорий которых занимают войска, подчиненные НАТО, о каких красных линиях еще надо говорить? Мы везде будем защищать, не только в Крыму», - заключил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». По его словам, Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКрымСовет Федерации РФ
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