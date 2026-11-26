В Запорожской области пять человек погибли при атаке БПЛА на автостоянку
26 ноября 202610:32
Юлия Савченко
Украинские войска атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку в поселке городского типа Веселое Запорожской области, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в результате удара погибли пять человек. Еще трое получили ранения, отмечает RT.
«Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь», - написал Балицкий на платформе «Макс».
Подробности ЧП уточняются.
Ранее в Запорожской области три человека пострадали при атаке БПЛА на автобус Черниговка — Бердянск.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Запорожской области пять человек погибли при атаке БПЛА на автостоянку
- В Сочи предотвратили теракт против участника СВО
- Над регионами России сбили 343 беспилотника ВСУ
- Кремль: Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 10 декабря
- В Башкирии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне
- Приставы начали взыскивать с Блиновской почти 588 млн рублей
- В Невинномысске два человека пострадали в результате атаки БПЛА
- Дали заднюю? Страны НАТО услышали предупреждение России об «открытой войне»
- Британия впервые со времен холодной войны призвала резервистов участвовать в учениях
- В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА повреждены дома