По его словам, в результате удара погибли пять человек. Еще трое получили ранения, отмечает RT.

«Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь», - написал Балицкий на платформе «Макс».

Подробности ЧП уточняются.

Ранее в Запорожской области три человека пострадали при атаке БПЛА на автобус Черниговка — Бердянск.

