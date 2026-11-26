Всего было ликвидировано 343 беспилотника, пишет RT.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, БПЛА сбили над Башкирией, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что в Невинномысске Ставропольского края после атаки беспилотников пострадали два человека.

