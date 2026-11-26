Над регионами России сбили 343 беспилотника ВСУ
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над Россией почти 350 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Всего было ликвидировано 343 беспилотника, пишет RT.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, БПЛА сбили над Башкирией, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.
Ранее стало известно, что в Невинномысске Ставропольского края после атаки беспилотников пострадали два человека.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Сочи предотвратили теракт против участника СВО
- Над регионами России сбили 343 беспилотника ВСУ
- Кремль: Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 10 декабря
- В Башкирии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне
- Приставы начали взыскивать с Блиновской почти 588 млн рублей
- В Невинномысске два человека пострадали в результате атаки БПЛА
- Дали заднюю? Страны НАТО услышали предупреждение России об «открытой войне»
- Британия впервые со времен холодной войны призвала резервистов участвовать в учениях
- В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА повреждены дома
- Джигурда заявил, что не скандалил из-за запретов врачей после инфаркта