В Сочи предотвратили теракт против участника СВО
ФСБ сорвала диверсионно-террористический акт в отношении российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи, планировавшийся спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что Киев планировал убийство участника специальной военной операции, к которому пытался привлечь жительницу Сочи 1955 года рождения. Пенсионерка, уже обманутая на крупную сумму денег в июне 2026 года, спустя четыре месяца вновь подверглась воздействию со стороны украинских спецслужб, которые действовали от имени ФСБ, пишет RT.
«Они пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы "предателя Родины"», - указали в ведомстве.
Женщине поручили изъять из тайника «устройство слежения» и разместить его под автомобилем, принадлежащим военному. По указанию Киева россиянка забрала предмет из схрона и принесла домой. После общения с близкими пенсионерка осознала преступный характер задания, сообщила по номеру 112 о своих контактах и неизвестном предмете в квартире. На место прибыли взрывотехники ФСБ, которые определили, что прибор для слежки - это самодельное взрывное устройство. Специалисты обезвредили опасный предмет, жертв среди населения нет.
ФСБ подчеркнула, что своевременное обращение россиянки к правоохранителям позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.
Ранее силовики задержали агента спецслужб Украины за покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.
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