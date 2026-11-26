Отмечается, что Киев планировал убийство участника специальной военной операции, к которому пытался привлечь жительницу Сочи 1955 года рождения. Пенсионерка, уже обманутая на крупную сумму денег в июне 2026 года, спустя четыре месяца вновь подверглась воздействию со стороны украинских спецслужб, которые действовали от имени ФСБ, пишет RT.

«Они пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы "предателя Родины"», - указали в ведомстве.

Женщине поручили изъять из тайника «устройство слежения» и разместить его под автомобилем, принадлежащим военному. По указанию Киева россиянка забрала предмет из схрона и принесла домой. После общения с близкими пенсионерка осознала преступный характер задания, сообщила по номеру 112 о своих контактах и неизвестном предмете в квартире. На место прибыли взрывотехники ФСБ, которые определили, что прибор для слежки - это самодельное взрывное устройство. Специалисты обезвредили опасный предмет, жертв среди населения нет.

ФСБ подчеркнула, что своевременное обращение россиянки к правоохранителям позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.

Ранее силовики задержали агента спецслужб Украины за покушение на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.

