Гусев предложил создать в Госдуме межфракционную группу по демографии
Все межфракционные группы, созданные в XVIII созыве, показали свою эффективность, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Задача межфракционной группы по демографии — выработать меры, которые помогут семье справляться с трудностями, сказал в пресс-центре НСН депутат Госдумы VIII созыва, политический консультант, почетный член РАПК Дмитрий Гусев.
«Надо создать межфракционную группу по демографии, которую мог бы возглавить кто‑то из вице‑спикеров, а возможно, и спикер Госдумы. Эта группа должна заниматься комплексом всех проблем, чтобы люди могли спокойно жить, заботиться о своих семьях и не оглядываться на вызовы времени: инфляцию, рост цен, сложности с трудоустройством. Ее задача — выработать меры, которые помогут семье справляться с трудностями. Работу следует вести совместно с правительством и всеми заинтересованными органами и организациями. Все межфракционные группы, созданные в XVIII созыве, показали свою эффективность. Например, это группа по миграции, группа по борьбе с алкоголем, табаком и наркотиками, группа по традиционным ценностям, группа христианских депутатов и другие. Благодаря их работе появились конкретные законы, которые привели к ощутимым изменениям в жизни людей», — сказал собеседник НСН.
Социология сегодня из важного инструмента превращается в медиа, которое посылает в общество месседжи. Соцопросы, вне зависимости от их частоты, не решат проблему низкой рождаемости, и будут игнорироваться людьми. Таким мнением с НСН ранее поделился председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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