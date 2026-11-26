В Башкирии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне
26 ноября 202609:00
Юлия Савченко
Украинские беспилотники атаковали Туймазинский район Башкирии, зафиксировано возгорание в промзоне. Об этом заявил глава администрации района Булат Мусин.
«Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте», - написал чиновник в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Мусина, никто не пострадал, погибших нет.
Ранее в Башкирии отразили атаку БПЛА на промзоны Уфы и Салавата, обошлось без критических повреждений, пишет Ura.ru.
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