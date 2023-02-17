На Украине пообещали уничтожить Россию через три месяца
Российско-украинский конфликт приведет к развалу России, существенные изменения на поле боя ожидаются летом 2023 года. Об этом 16 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщило агентство РИА Новости.
По словам секретаря СНБО, в противном случае Москва будет угрожать не только Киеву, но и всему миру. Про лето 2023 года Данилов упомянул неслучайно — именно тогда ожидается возвращение значительного числа военнослужащих ВСУ, обучившихся в США и Европе обращаться с западным вооружением.
Отмечается также, что ВСУ получат 47 танков Leopard 2 вместо ожидаемых 90. Кроме того, на Украину поступят 120 старых Leopard 1, но лишь в конце текущего года.
Заявления Данилова препятствуют началу мирных переговоров между Москвой и Киевом, отметило агентство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала масштабное наступление с нескольких направлений. Об этом сообщило агентство НСН.
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