На Украине пообещали уничтожить Россию через три месяца

По словам секретаря СНБО, в противном случае Москва будет угрожать не только Киеву, но и всему миру. Про лето 2023 года Данилов упомянул неслучайно — именно тогда ожидается возвращение значительного числа военнослужащих ВСУ, обучившихся в США и Европе обращаться с западным вооружением.

Отмечается также, что ВСУ получат 47 танков Leopard 2 вместо ожидаемых 90. Кроме того, на Украину поступят 120 старых Leopard 1, но лишь в конце текущего года.

Заявления Данилова препятствуют началу мирных переговоров между Москвой и Киевом, отметило агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала масштабное наступление с нескольких направлений. Об этом сообщило агентство НСН.

