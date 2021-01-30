Конец аквадискотеки. У «дворца Путина» в Геленджике нашёлся хозяин
Политологи и деятели культуры раскритиковали власть за медленную реакцию на расследование Навального о дворце Путина и падение рейтинга президента.
Журналисты Mash встретились с человеком, который назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что ему принадлежит сооружение на побережье в Краснодарском крае.
«Я являюсь бенефициаром. Было много кредиторов, это был сложный объект», — пояснил Ротенберг в интервью Mash.
Слухи вокруг «дворца Путина» бурлили всю неделю. Российский оппозиционер Алексей Навальный ранее обнародовал фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За 10 дней количество просмотров фильма превысило 100 млн. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами заявил, что «дворец» на мысе Идокопас в Геленджике ни ему, ни его близким никогда не принадлежал.
Издание Mash опубликовало съемку помещений внутри дворца: на ней видно, что там пока голые стены. В эфире государственного государственного телеканала «Россия» представитель компании-застройщика заявил, что огромное здание на побережье задумывалось как апарт-отель или гостиница с бассейном.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков несколько раз за неделю комментируя содержание фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК – признан в России иностранным агентом), уходил от прямого ответа о владельце краснодарской недвижимости. Он говорил о неких бизнесменах, которые ведут частный бизнес в России и, «если они действуют в рамках закона, вольны владеть любыми объектами».
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН выразил мнение многих россиян. Он признался, что его оскорбляет сокрытие информации по поводу владельца «дворца».
«Уважаемые радиослушатели, вот вы имеете недвижимость? Дачный участок или квартиру? И в документах записана ваша фамилия, поэтому все знают, что эта недвижимость принадлежит Иванову, Петрову или Сидорову. И мне кажется это нормальным, потому что вы заработали, или вам что-то досталось по наследству. А здесь оказывается, это помещение, дворец, да как угодно можно называть, непонятно чей. Не знаю, как вас, а меня это оскорбляет», – сказал он.
После беспомощных заявлений Федеральной службы охраны, которая опровергла информацию, что охраняет объект на мысе Идокопас, а также данных ФСБ, подтвердивших установление бесполетной зоны из-за «возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», опрос Фонда общественного мнения показал снижение уровня доверия россиян президенту. Рейтинг Путина упал на 5 пунктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и теперь находится на уровне 53%.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил снижение уровня доверия россиян к Путину.
«Это связано с беспрецедентной информационной атакой на президента. И с очень слабым, безвольным ответом властей на эту атаку. Совершенно необъяснимо, почему власти отказываются говорить, кто является владельцем этого дворца, давать какую-то информацию. Совершенно необъяснимо, почему власти не открывают уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального», - сказал Марков.
Политолог считает, что «оппозиция создает события, власть не создает никаких событий». Марков убежден – если не изменить ситуацию, рейтинг президента продолжит падать.
Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую из-за пандемии коронавируса не санкционировали власти. В это время закроют семь станций метро, прекратят работу магазины, кафе и рестораны.
В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.
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