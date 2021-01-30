Конец аквадискотеки. У «дворца Путина» в Геленджике нашёлся хозяин

Журналисты Mash встретились с человеком, который назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что ему принадлежит сооружение на побережье в Краснодарском крае.

«Я являюсь бенефициаром. Было много кредиторов, это был сложный объект», — пояснил Ротенберг в интервью Mash.

Слухи вокруг «дворца Путина» бурлили всю неделю. Российский оппозиционер Алексей Навальный ранее обнародовал фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За 10 дней количество просмотров фильма превысило 100 млн. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами заявил, что «дворец» на мысе Идокопас в Геленджике ни ему, ни его близким никогда не принадлежал.