Давосские тезисы Путина. При чем тут «комната грязи»?

Президент РФ Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. В своем первом за 12 лет выступлении на давосском форуме президент России указал на угрозы, с которыми сегодня столкнулся мир.

«Пандемия коронавируса... лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире», - сказал Путин.

«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех... с разрушением не только таких традиционных ценностей, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни... Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки», - отметил президент России.

Говоря о нынешнем устройстве мировой экономики, Путин заявил, что «мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на «золотой миллиард».

Подавляющее большинство этих тезисов могут и должны быть обращены и к российским властям. И про базовые права и свободы, включая право на проведение публичных мероприятий, на свободу мысли и слова, на свободу предпринимательства, право на жилище. И про социальный кризис, который оборачивается негативными демографическими последствиями - уровень смертности в России за десять месяцев 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет. По данным Росстата, за неполный 2020 год (с января по октябрь) в стране скончались 1,661 млн человек, что почти на 10% больше, чем за тот же период годом ранее. И уж тем более про экономику, работающую на миллион человек: если «золотой миллиард» – это про весь мир, то миллион – как раз про Россию.

Сколько чудесных историй мы знаем о сильных мира сего в России! Кто-то на частном самолете летает в Европу собачку стричь. Кто-то заказывает суперяхту стоимостью от 300 до 500 миллионов долларов, тогда как зарплаты рабочих на его предприятиях едва хватит на резиновую лодку. Последний из таких примеров – неизвестно чей дворец неудобосказуемой стоимости, в котором только некая «комната для грязи» имеет площадь 18 квадратных метров. Что сопоставимо с площадью жилья, которое могут себе позволить большинство россиян, и то в ипотеку.

Конечно, можно возразить, что в каждой избушке свои таракашки. Но прибираться все-таки надо начинать со своей.

