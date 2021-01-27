В ФСО заявили, что ничего не охраняют в районе Геленджика

В районе Геленджика нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны, передает Ura.ru.

Также служба не вводила там никаких запретов и ограничений, сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, передает RT. По данным ФСБ, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) «Дворец для Путина» авторы утверждают, что в поселке Прасковеевка под Геленджиком находится дворец стоимостью в 100 миллиардов рублей, построенный для президента, напоминает Ura.ru. Над ним установлена бесполетная зона, также к нему нельзя приблизиться с моря. Президент Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит и никогда не принадлежала.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос бесполетной зоне над дворцом в Геленджике.

