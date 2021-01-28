Грымов: отсутствие информации о владельце дворца в Геленджике оскорбляет
Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН поделился своим мнением о позиции властей касательно дворца в Геленджике.
Федеральная служба охраны заявила, что на территории Геленджика и прилегающих к нему районов нет объектов под ее охраной.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что его оскорбляет сокрытие информации по этому вопросу.
«Уважаемые радиослушатели, вот вы имеете недвижимость? Дачный участок или квартиру? И в документах записана ваша фамилия, поэтому все знают, что эта недвижимость принадлежит Иванову, Петрову или Сидорову. И мне кажется это нормальным, потому что вы заработали, или вам что-то досталось по наследству. А здесь оказывается, это помещение, дворец, да как угодно можно называть, непонятно чей. И, похоже, что никто и не собирается раскрывать эту информацию. Не знаю, как вас, а меня это оскорбляет. Скажите чье это, и мы все успокоимся. А то, что власти решили не говорить, просто потому что это некрасиво… я удивлен», – сказал он.
Кроме того, Грымов в интервью НСН призвал москвичей быть бдительными, несмотря на снятие некоторых ограничений, отметив, что театры являются чистой от коронавируса зоной.
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