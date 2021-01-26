Кремль не будет раскрывать собственников «дворца Путина»

Пресс-секретарь президента снова повторил сказанные в понедельник слова Владимира Путина о том, что объект, о котором идет речь в расследовании оппозиционера Алексея Навального, не имеет отношения ни к главе государства, ни к его родственникам, передает Ura.ru.

Накануне Путин в ходе онлайн-встречи с российскими студентами заявил, что «дворец» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, ему не принадлежит, пишет «Газета.ру».



