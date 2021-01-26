Кремль не будет раскрывать собственников «дворца Путина»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «дворец Путина» — это частная собственность «одного или нескольких» бизнесменов. Раскрывать имена собственников он посчитал некорректным.
«Очевидно, что владельцем является предприниматель — один или несколько, прямо или опосредовано, владеют этим объектом. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», - заявил Песков во время брифинга.
Пресс-секретарь президента снова повторил сказанные в понедельник слова Владимира Путина о том, что объект, о котором идет речь в расследовании оппозиционера Алексея Навального, не имеет отношения ни к главе государства, ни к его родственникам, передает Ura.ru.
Накануне Путин в ходе онлайн-встречи с российскими студентами заявил, что «дворец» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, ему не принадлежит, пишет «Газета.ру».
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