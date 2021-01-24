Песков отверг существование дворца у Путина в Геленджике и объяснил, почему

«Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент?» – заметил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что в Кремле давно знали о подготовке «так называемых разоблачений» и информационных атак, которые призваны раскачать политическую ситуацию в России.

«И вот такие искусные знаете хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», – рекомендовал Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на большое количество «очевидных ошибок», которые возникли при переводе исходного текста фильма российского оппозиционера Алексея Навального с английского на русский язык. Также указал на нестыковки фотоматериалов с реальностью и призвал «думать головой» и «не позволять никому делать из себя идиота».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком, якобы принадлежащему окружению президента.

Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие с обеих сторон.

