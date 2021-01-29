Страна чудес. Дворец стал отелем, COVID-паспорта - сертификатами

Президент Путин открестился от дворца в Геленджике, показанного в фильме Алексея Навального.

Это сооружение не принадлежит ни ему, ни его близким, заявил Владимир Путин на встрече со студентами. Сам фильм, по словам Путина, он не смотрел – лишь полистал видеоподборки, сделанные помощниками. В конце недели к изучению скандального объекта подключилось государственное телевидение: как заявил в интервью телеканалу «Россия» представитель компании-застройщика, дворец в Геленджике задумывался как апарт-отель или гостиница с бассейном. Пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник разрешил съемку на территории объекта, однако, вскоре, возможно, заявит свои права на дворец. Ранее издание Mash опубликовало съемку помещений внутри дворца: на ней видно, что там пока голые стены.





О возможном дефиците базовых продуктов питания как одном из последствий соглашения по ограничению роста цен на них предупредила Счетная палата РФ.

С одной стороны, аудиторы констатировали «стабилизацию либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары». С другой, указали на «риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары». Еще одним фактором, который может спровоцировать дефицит на отдельные категории товаров, как полагают в Счетной палате, может стать ажиотажный спрос на продукты по сниженным ценам. Тем временем, к борьбе с необоснованным завышением цен на продукты питания подключилась Генпрокуратура России. В целом ряде регионов проведены проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло. И, как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, едва ли не повсеместно цены на эти товары оказались завышенными.





Против введения ковид-паспортов выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, такие документы вызывают ассоциацию с принудительным характером вакцинации и, как следствие, раздражение граждан. Голикова напомнила, что Минздравом давно утверждена форма сертификата привитого гражданина, который, как можно предположить, не вызывает ненужных ассоциаций.





В России появилась новая партия - «Справедливая Россия – За правду».

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении. Подписи под документом поставили Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Подписанный манифест содержит «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости», претворения в жизнь которых намерена добиваться новая партия. В их числе – прогрессивная шкала налогообложения, борьба с коррупцией, госрегулирование цен и в целом усиление роли государства в экономике, стабильный рубль, повышение качества и доступности медицины, доступность образования, свободные демократические выборы, поддержка соотечественников за рубежом.

