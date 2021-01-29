Опрос показал снижение уровня доверия Путину
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину в этом году снизился на 5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и теперь находится на уровне 53%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда общественного мнения.
Также 33% респондентов заявили, что не доверяют президенту, еще 26% опрошенных негативно оценивают его работу. При этом 62% опрошенных указали, что положительно оценивают личность президента и его политику.
Опрос проводился методом интервью по телефону. В нем приняли участие 4000 респондентов из 73 субъектов РФ.
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