Прокремлевский политолог разглядел связь между «дворцом» и рейтингом Путина
Директор Института политических исследований Сергей Марков, известный провластными взглядами, объяснил в эфире НСН падение доверия россиян к действующему президенту.
Президент РФ Владимиру Путину доверяют чуть больше половины россиян. Как свидетельствуют данные нового опроса ФОМ, доверие ему высказали 53% опрошенных. Это самый низкий показатель за год.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил снижение уровня доверия россиян к Путину.
«Это связано с беспрецедентной информационной атакой на президента. И с очень слабым, безвольным ответом властей на эту атаку. Совершенно необъяснимо, почему власти отказываются говорить, кто является владельцем этого дворца, давать какую-то информацию. Совершенно необъяснимо, почему власти не открывают уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального», - сказал Марков.
По его мнению, вялость и пассивность власти уменьшает доверие к ней.
«Нужно не реагировать, не идти в чужой повестке, нужно свою повестку ставить. Отвечать нужно не словами, отвечать нужно делами. Например, признание Донбасса, ДНР и ЛНР. Или аресты олигархов и министров по обвинению в коррупции. Обнародование программы стимулирования высокотехнологичных производств. У нас одна из самых важных тем – это Украина. Украина – это часть России, захваченная врагами России. Часть Украины восстала – ДНР и ЛНР. Нужно делать шаги им навстречу. Но в условиях мощнейшей информационной атаки ничего этого нет. Снижение рейтинга – это закономерный результат, когда никто не может понять, почему власть ничего не делает», - убежден политолог.
Он отметил, что по многим проблемам в обществе ведутся дискуссии.
«У людей огромное возмущение состоянием здравоохранения. Нужны действия по улучшению здравоохранения. В образовании то же самое. Но организации, созданные для этого – «Единая Россия», Общероссийский народный фронт – будто находятся в искусственной коме, будто им укол сделали. Они ничем не занимаются. Я не вижу их представителей в социальных сетях, они ни о чем не дискутируют, не высказываются», - отметил собеседник НСН.
По его словам, больше всего критикует Путина отнюдь не молодежь.
«Самые критично настроенные к президенту – это средний возраст. Это достаточно тревожно. Молодежь поддатлива моде. Но моду создает событие. Оппозиция создает события, власть не создает никаких событий. Если ничего не изменится, рейтинг продолжит падать», - заключил эксперт.
Российский оппозиционер Алексей Навальный ранее обнародовал фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За 10 дней количество просмотров фильма превысило 100 млн. Путин в ответ заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.
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