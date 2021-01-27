ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. Так ответила ФСБ на соответствующий запрос РБК.
По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.
В службе уточнили, что в районе мыса Идокопас расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, введенная в эксплуатацию в октябре прошлого года.
В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) «Дворец для Путина» авторы утверждают, что в поселке Прасковеевка под Геленджиком находится дворец стоимостью в 100 миллиардов рублей, построенный для президента. Над ним установлена бесполетная зона, также к нему нельзя приблизиться с моря. Президент Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежит и никогда не принадлежала.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос бесполетной зоне над дворцом в Геленджике. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что эта недвижимость, скорее всего, принадлежит одному или нескольким предпринимателям, передает РЕН ТВ. Раскрывать их имена Песков посчитал некорректным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru