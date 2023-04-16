Кому НАТО? Россия подготовила ответ на попытку альянса стать всемирным

В США грезят о расширении НАТО. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон 13 апреля предложил принять в альянс еще три страны. По его словам, за счет этого НАТО может стать всемирной организацией.

«Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании – ред. НСН) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль», — заявил он в статье для Wall Street Journal.

Он отметил, что к альянсу могут присоединиться и другие государства, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону. Болтон также подчеркнул, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, а финансирование других

Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин. Таким стал ответ Москвы и Минска на расширение НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



