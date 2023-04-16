Кому НАТО? Россия подготовила ответ на попытку альянса стать всемирным
НАТО стремиться привлечь в альнс новые страны. Россия укрепляет оборону.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель способствовала невступлению Украины и Грузии в НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью газете La Razon. По словам Резникова, США и большинство европейских членов НАТО были за присоединение Украины и Грузии к блоку. Решение не принимать страны в альянс было принято под влиянием Меркель, сказал министр обороны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает приглашение вступить в НАТО на ближайшем саммите альянса, сообщает РИА Новости.
Кулеба отметил, что Украину не устроит очередное подтверждение политики открытых дверей со стороны блока. Глава внешнеполитического ведомства призвал Брюссель сделать конкретные шаги по принятию страны в альянс.
По словам министра, в НАТО должны разработать гарантии безопасности для Украины. Они необходимы до момента принятия страны в состав блока, добавил Кулеба.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе.
Желание Украины войти в НАТО вполне объяснимо желанием получать военную помощь альянса. Впрочем, западное сообщество, по данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, предоставят Киеву $115 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Победа Украины над Россией в военном конфликте возможна лишь в том случае, если НАТО вступит в конфликт, считает лидер партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен. Ее слова приводит El Pais.
«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию», - сказала она.
Политик добавила, что вступление прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт станет причиной третьей мировой войны.
На июльском саммите НАТО в Вильнюсе также будет рассматриваться вопрос вступления в альянс Швеции, которая тоже подала заявку. Эксперты предупреждают, что именно шведские ракеты будут огромной проблемой для России. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что вступление Швеции в НАТО крайне опасно, так как ее ракеты могут за считанные минуты уничтожить Балтийский и Северный флот.
«Предельно опасно вступление Швеции в НАТО. Шведские крылатые ракеты RBS-15 с пассивной боеголовкой, хоть и низкоскоростные, но противник их не видит до последнего момента, пока они не включат радар. По мнению наших специалистов по стратегическим ядерным силам, в случае военного конфликта с НАТО нужно немедленно наносить удары по местам базирования этих ракет, иначе они за считанные минуты уничтожат наш Балтийский и Северный флот», - подчеркнул военный эксперт.
Буквально на днях, 4 апреля, Финляндия вступила в НАТО и официально стала 31-м членом блока. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В связи с этим зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что расширение НАТО неприемлемо для России. Он указывал, что Финляндия таким решением испортила себе жизнь на многие годы вперед.
«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - говорил Климов.
В США грезят о расширении НАТО. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон 13 апреля предложил принять в альянс еще три страны. По его словам, за счет этого НАТО может стать всемирной организацией.
«Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании – ред. НСН) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль», — заявил он в статье для Wall Street Journal.
Он отметил, что к альянсу могут присоединиться и другие государства, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону. Болтон также подчеркнул, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, а финансирование других
Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин. Таким стал ответ Москвы и Минска на расширение НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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